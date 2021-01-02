أول ظهور لميرهان حسين ومنة عرفة بـ٢٠٢١.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين أمين

حرصت الفنانة نسرين أمين، على الظهور بأول إطلالة في العام الجديد، عبر حسابها على "تويتر"، وعلّقت: "عام جديد سعيد ٢٠٢١".

ميرهان حسين

ظهرت الفنانة ميرهان حسين، في أول إطلالة لها في عام ٢٠٢١، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "مرحبا ٢٠٢١ سنة جديدة سعيدة أصدقائي".

كنزي عمرو دياب

بينما كشفت كنزي عمرو دياب، عن أحدث إطلالة لها في أول أيام العام الجديد، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "عام جديد سعيد".

منة عرفة

الفنانة منة عرفة، نشرت أحدث ظهور لها بالعام الجديد عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "مرحباً ٢٠٢١ ".

ظافر العابدين

ظهر الفنان ظافر العابدين، بإطلالة مبهجة في أول أيام العام الجديد، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلّق: "كل عام وأنتم بخير".

ستيفاني صليبا

حرصت الفنانة ستيفاني صليبا، على استقبال عام ٢٠٢١، بإطلالة جديدة، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "مرحبا ٢٠٢١".

رضوى الشربيني

وظهرت الإعلامية رضوى الشربيني، بإطلالة أنيقة تزامنا مع بداية العام الجديد، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "اللي هيفضل ماسك في قساوة اللي فات.. عمره ما هيشوف حلاوة اللي جاي.. يوم جديد، سنة جديدة على الحلوين، وكل سنة وأنتم طيبين ٢٠٢١".

إنجي المقدم

الفنانة إنجي المقدم، نشرت أحدث ظهور لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "سنة جديدة سعيدة علينا كلنا يا رب.. ٢٠٢١ إن شاء الله تكون سنة خير وسلام وصحة وعافية وأمان على الكل يا رب ".

ريا أبي راشد

الإعلامية ريا أبي راشد، ظهرت داخل المطبخ، في أحدث ظهور لها بالعام الجديد، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "لقد ارتديت ملابسي لطهي عشاء رأس السنة، في الكعب العالي الليلة الماضية، هكذا وصلنا جميعا إلى ٢٠٢٠، من خلال العثور على هواية جديدة في المنزل".

مايا دياب

ظهرت الفنانة مايا دياب، بإطلالة أنيقة حمراء، تزامنا مع العام الجديد، عبر حسابها على "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.