انهيار النجوم في جنازة حاتم علي (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شُيّع جثمان المخرج السوري حاتم علي، بعد صلاة عصر أول أيام شهر يناير عام 2021، من جامع الحسن أبو رمانة بالعاصمة السورية دمشق.

وشارك في جنازة المخرج الكبير الكثير من نجوم الفن السوريين، وفي مقدمتهم: تيم حسن، سلاف فواخرجي، سلاف معمار، خالد قيش، غسان مسعود، سيف الدين سبيعي، وائل رمضان، شكران مرتجي، زهير قنوع، والليث حجو، باسم ياخور، وغيرهم ممن تأثروا بشدة وبكى بعضهم حزنا على فراق الراحل.

وتوفي المخرج السوري حاتم علي، في مصر نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، صباح الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 58 عاما.

وعقب الوفاة، تم نقل جثمانه إلى مشرحة زينهم بالقاهرة لحفظه وتشريحه للشك في وجود شبهة جنائية، قبل أن يتم نقل جثمانه لموطنه سوريا.

ومن المقرر أن يقام عزاء الراحل على ٣ أيام السبت والأحد والاثنين القادمين على أن يكون عزاء النساء من الثانية والنصف ظهرا إلى الرابعة والنصف عصرًا، وبعدها عزاء الرجال من الساعة السابعة والنصف مساء، وحتى التاسعة والنصف مساء، وذلك بصالة الحسن بأبو رمانة بسوريا.

حاتم علي له مشوار فني طويل أخرج خلاله العديد من الأعمال الدرامية في سوريا ومصر، ومنها "الملك فاروق"، و"عمر"، و"التغريبة الفلسطينية"، و"الزير سالم"، و"الثلاثية الأندلسية"، و"صراع على الرمال" وغيرها.

آخر أعماله مسلسل "أهو ده اللي صار" لروبي وأحمد داوود ومحمد فراج وأروى جودة والكاتب عبد الرحيم كمال عام 2019.