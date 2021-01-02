نضال الشافعي يكشف: كدت أعتزل التمثيل في هذا الوقت.. وخالد جلال صاحب الفضل في عودتي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



كشف الفنان نضال الشافعي عن الدور الكبير الذي بذله المخرج الكبير خالد جلال في النهوض بالمسرح، قائلا: " خالد جلال ايقونة فنية استطاع أن ينهض بالمسرح ويقدم أعمال فنية متميزة.

وأشار "الشافعي" خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، إلى دور المخرج الكبير خالد جلال ودعمه له في بدايته مسيرته الفنية، قائلا: " في مرة وانا قاعد مع الاستاذ خالد قولتله انا خلاص عايز اسافر، إلا أني فوجئت برد فعله ورفضه الشديد لفكرة سفري وقالي: متعملش كده انت هتبقى نجم كبير".

وأشار إلى أن خالد جلال أخبره في هذا اليوم عن مشروعه الجديد وقتها "استديو مسرح الإبداع"، والذي تم تنفيذه بعدها وحقق نجاح كبير، وكان البوابة التي خرجت الكثير من النجوم والفنانين.

وكشف عن أنه بعد تنفيذ مشروع مسرح مركز الإبداع، التحق به وكان من بين دفعته في الدراسة بالمركز الفنان سامح حسين والفنان بيومي فؤاد، لافتا ال العلاقة الوطيدة التي كانت تجمعه بالفنان بيومي فؤاد خلال دراسته بالمركز.

وكشف الشافعي، تفاصيل مشاركته في فيلم الجزيرة مع الفنان الراحل محمود ياسين، والفنان احمد السقا، مشيرًا إلى أن رغم أنه يعلم بصعوبة الدور الذي سيقدمه في الفيلم وهو دور الأخرس إلا أنه وافق فور عرض الدور عليه.

وأعرب "الشافعي" عن سعادته بالعمل مع المخرج الكبير شريف عرفة، معتبرا نفسه محظوظا بالعمل معه، قائلا: "لما اشتغلت مع شريف عرفة حسيت إن ربنا بيطبطب عليا ويراضيني".

ووجه نضال الشافعي رسالة للشباب الراغبين في تحقيق أحلامهم واثبات أنفسهم، بضرورة الاجتهاد والتعب لتحقيق النجاح بدلا من الجلوس وندب الحظ قائلا: " ياريت كل شاب يجتهد ويتعب تيسير الباقي على ربنا لان اختيارات ربنا أفضل لنا".