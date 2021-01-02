أحمد حلمي يستعيد "ذكريات تكسف" مع مدرسته في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

استعاد الفنان أحمد حلمي، ذكرياته مع مدرسته في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشر حلمي، صورة المدرسة عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلّق: "‏دي مدرستي في مدينة جدة بالمملكة.. ذكريات.. المدرسة كلها كانت بتدخل من الباب الكبير وأنا الوحيد اللي كنت بدخل من الباب الصغير اللي على اليمين ده، لأني دايما كنت باجي متأخر والباب الكبير بيكون اتقفل.. ذكريات تكسف".

يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي فيلم "خيال مآتة" وشارك في بطولته: منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي ‏لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي‎.