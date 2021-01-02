(بالفيديو أخباره ايه ودوغري ) شاهد أغاني رابح صقر باللهجة المصرية

تصدر رابح صقر محركات البحث المختلفة بعد إطلاق أحدث ألبوماته مع بداية العام الجديد والذي يحمل عنوان "مرحبًا 1-1-2021"، والذي قدم لجمهور من الشعب المصري أغنيتين باللهجة المصرية وهما أخباره أيه، ماشي دوغري.

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ونجح المطرب السعودي رابح صقر في كسب شعبية كبيرة وجديدة من فئات الجمهور المصري الذي عبر عن سعادته بغناء أحد القامات الفنية الخليجية باللهجة المصرية مؤكدين أنه تألق بها خاص بتعاونه مع شعراء وملحنين مصريين مميزين.

" أخباره ايه" التي قدمها بالمصري والتي تعاون فيها لأول مرة مع الملحن رامي جمال وهي من كلمات عمرو المصري وتوزيع مدحت خميس.

شاهد بالكلمات أغنية أخباره ايه لرابح صقر

وتقول كلمات الأغنية:"أخباره ايه هو عايش بعدي عادي ولا بيموت من بعادي ولا يومه زيي فاضي نفسي اطمن عليه.. اخباره ايه وصلولوا ياريت سلامي كل حرف من كلامي.. محنا متفارقين أسامي بس روحي حاسه بيه..اوصفولوا حالتي بعده..مش بشوف النوم في بعده بكره عندي زي بعده.. والساعات بتفوت سنين..كلموه يرجع عشاني..عشان مشاعري معذباني..ولسه انا برضه في مكاني..يوماتي بسأل انا ابقي مين..مابقتش اعيش..كل حاجة بعدوه واقفه..لسه بيا الدنيا لافه..ايوه انا ماعرفتش انسى..حبه حاجه ماتتنسيش".

بالإضافة لأغنية " ماشي دوغري"، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد، توزيع مدحت خميس، وتقول كلماتها:"أنا هاجي دوغري وهاجي سکه..مش محتاج اعمل لك ترکه.. طول عمري ماشي في السليم..فاضل لى ع النعيم ده تکه..وسالت ناس قالولى قابل طلقه أيه دى مصنع قنابل..بكره هطول بايديا الخيال..بعده احتفال فتحنا عکه".

شاهد بالكلمات أغنية ماشي دوغري لرابح صقر

يذكر أن ألبوم صقر "مرحبا" 24 أغنية، قدم خلالها العديد من الأفكار الجديدة والمتميزة لجمهوره، من حيث الكلمات والألحان الذى نجح في اختبارها، وتعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين منهم عبد الله بو راس وقوس، محمد غازي وسهم وغيرهم، كما أن رابح صقر قام بتلحين بعضها لنفسه.

أما عن أغنية "مرحبا"وهي الأغنية الرئيسية التي تحمل أسم الألبوم، من كلمات الشاعر واحد، ومن ألحان سهم، وتوزيع مدحت خميس، كما أن رابح صقر تعاون مع المستشار تركي آل الشيخ تفي 5 أغنيات.