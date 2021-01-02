2020 عام أوجاع الفن.. سوق السينمات الفرنسية يخسر مليار دولار بسبب كورونا

تصدر العام الماضي 2020، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بمواقف وتأثيرات عدة خلال الشهور الماضية، وبسبب كورونا خسرت السينمات الفرنسية مايقرب من مليار دولار.

ونشر موقع variety تقريرا جديدا يؤكد تراجع نسبة قبول السينما في فرنسا، أكبر سوق للأفلام في أوروبا، بنسبة 70٪ في عام 2020، مقارنة بعام 2019.

حيث جاء هذا التراجع بسبب فيروس كورونا، حيث شهد 2020 إغلاق دور السينما الفرنسية لمدة 176

يومًا، وفقًا لما أعلنه المجلس الوطني للفيلم الفرنسي (CNC) .

رغم أزمتة الصوتية .. TENET يحقق إيرادات 53 مليون دولار حول العالم

و بلغ إجمالي مبيعات التذاكر 65.1 مليون، وفقًا لـ CNC، 65.2 مليون وفقًا لشركةComscore ، التي قدرت قيمة اجملي شباك التذاكر خلال 2020 بـ 450 مليون يورو أي (549 مليون دولار)، وبالنظر إلى أن فرنسا شهدت عدد

تذاكر 213 مليونًا وإجمالي أرباح شباك التذاكر بقيمة 1.62 مليار دولار في عام 2019 ، فقد شهدت نتائج عام 2020 خسارة السوق لأكثر من مليار دولار في مبيعات تذاكر السينما.

وكان فيلم الاكثر عرضا في السوق العالمية فيلم Tenet، وحقق فيلم Tenet إيرادات حول العالم خلال عرضه المحدود وصلت إلى 362 ملايين دولار أمريكي، وذلك وفقا لموقع فارايتي، وهو الفيلم الذي استقبلته دور العرض المصرية، لمخرجه كريستوفر نولان، وذلك بعد أشهر طويلة من التأجيلات بسبب انتشار فيروس كورونا.

كورونا يضرب دور العرض الأمريكية بعد تأجيل عرض فيلم "TENET" عدة مرات