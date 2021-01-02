(بعد غنائه باللهجة المصرية) الجمهور لرابح صقر: انطلقت كالصاروخ

أشعل رابح صقر منصات السوشيال ميديا بأغاني ألبومه الجديد، وأعرب الجمهور من رواد مواقع التواصل الإجتماعي إعجابهم بأدائه في الأغنيتين المصرية، مؤكدين أنه أذهلهم باعتباره أول مرة يغني باللهجة المصرية.

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وزادت معدلات البحث عن المطرب السعودي للاستماع لأغاني الألبوم الجديد الذي أطلقه بعنوان"مرحبًا 1-1-2021"، الأمر الذي جعله يتصدر محرك البحث جوجل.

كما قام عدد من النشطاء بتدشين هاشتاج يحمل أسمه، موجهين له

عبارات الإشادة بألبومه خاصة تلك التي قدمها باللهجة المصرية وهي " أخباره أيه" التي قدمها بالمصري والتي تعاون فيها لأول مرة مع الملحنوهي من كلمات عمرو المصري وتوزيع مدحت خميس.

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كلمات أغنية أخباره ايه

وتقول كلمات الأغنية:"أخباره ايه هو عايش بعدي عادي ولا بيموت من بعادي ولا يومه

زيي فاضي نفسي اطمن عليه.. اخباره ايه وصلولوا ياريت سلامي كل حرف من كلامي.. محنا متفارقين أسامي بس روحي حاسه بيه".

أغنية دوغري

بالإضافة لأغنية "دوغري"، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد، توزيع مدحت خميس، وتقول كلماتها:"أنا هاجي دوغري وهاجي سکه..مش محتاج اعمل لك ترکه.. طول عمري ماشي في السليم..فاضل لى ع النعيم ده تکه".

(الفيديو)

وغرد المتابعين:"ابدعت في الخليجي وأسرت كل المشاعر وانطلقت صاروخ بالمصري..موسيقار لك مكان في الفن كذا لوحدك لايُنافس وصعب حد يزاحمك عليه".

وأضاف أخرون:" أغنية دوغري دي أغنية السنة"، و" ألبوم رابح صقر خطف قلبي"، و"ابدعت في المصري اللهجة بتلبقلك".