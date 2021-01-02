خالد النبوي يبدأ السنة الجديدة بدون كسل (فيديو)

بدأ النجم خالد النبوي العام الجديد بمشاركة جمهوره مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
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وظهر "النبوي" في الفيديو وهو يؤدي بعض التمارين الرياضية، حيث قال من خلال الفيديو: "بداية جديدة من غيركسل".
شاهد الفيديو ..
وفي سياق آخر، كان قد بدأ النجم خالد النبوي، تصوير مشاهده الأولى في فيلمه الجديد "أهل الكهف" المأخوذ عن رائعة الكاتب الكبير توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.
فيلم "أهل الكهف" هو قصة أكشن عن رائعة الكاتب الكبير توفيق الحكيم مع المؤلف الموهوب أيمن بهجت قمر والمخرج الكبير عمرو عرفة، إنتاج وليد منصور.
ويشارك في بطولته مع النجم خالد النبوي كل من غادة عادل وفتحي عبدالوهاب، والمقرر أن يتم تصويرها في عدد كبير من الدول الأجنبية من بينها أيرلندا، كما سيتم التصوير في دولتين عربيتين منهم المملكة المغربية.
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