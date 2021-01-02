حقق حلمه المنتظر.. حسين الجسمي يختتم العام بحفل ضخم في “مدرّج خورفكان”

متابعة بتجـــــــــــرد: شهدت مدينة خورفكان حفلاً ضخماً في استقبال العام الجديد أحياه ابنها الفنان حسين الجسمي، مفتتحاً أولى الحفلات الغنائية في التحفة المعمارية الفنية الثقافية “مدرّج خورفكان”، ومستقبلاً العام الجديد 2021 على وقع إطلاق الألعاب النارية التي انطلقت بعد منتصف الليل وسط أجواء الفرحة الكبيرة بين الجمهور الحاضر في المدرّج من أهل المدينة وضيوفها.

وقد شهدت فقرات الحفل الذي حضره 50% من الطاقة الاستيعابية لمدرج خورفكان، مجموعة من المفاجآت التي بدأت بعرض فيديو خاص عبر الشاشة الكبيرة للمسرح، أعد خصيصاً عن مسيرة الجسمي في الوطن العربي والعالم، لتقدمه الإعلامية لجين عمران وسط هتافات الجمهور مرحبين ومنادين “الجسمي الجسمي”.

ودخل الجسمي أمام الجمهور بعد عرض فيديو لقصيدة “أغلى ناسي” من أشعار وإلقاء الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتتبعها مجموعة كبيرة من روائع أغنياته المتنوعة التي رددها الجمهور دون توقف على مدار ساعتين وعشرين دقيقة من الغناء المتواصل.

وأعرب حسين الجسمي عن سعادته الكبيرة وهو يحقق حلم السنوات بالوقوف والغناء في مدينته خورفكان، وقال في كلمته أمام الجمهور: “أقف اليوم أمامكم ولا يوجد ما يصف شعوري الحقيقي لأنقله لكم، شعور الابن لكل أب وأم بيننا اليوم، شعور الأخ لكل شخص فيكم، شعور الصديق لجميع أصدقائي اللي معانا اليوم، شعور الفنان اللي تشرف بالوقوف على أعرق المسارح العالمية…”.

وأضاف في كلمته: “بكل صراحة اليوم مشاعري وأنا أمامكم مختلفة تماماً، والسبب ان الحلم الذي تمنيته في يوم تحقق بصورة لم أكن أتصورها، حلمي الذي راودني أكثر من عشرين سنة، هو أن ألتقي بجمهوري على منصة في حبيبتي خورفكان فقط لا غير، ولكن تشاء الأقدار أن يتحقق أكثر مما تمنيت وحلمت وكل ذلك بتوفيق من المولى عز وجل…”.