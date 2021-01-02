عاصي الحلاني يتألّق في حفل رأس السنة.. “من فرحكم باخد القوة”

متابعة بتجــــــــرد: أحيا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفل رأس السنة 2021 في فندق الحبتور بالعاصمة اللبنانية بيروت.

قدّم عاصي الحلاني خلال الحفل بمجموعة من أهم وأشهر أغنياته من بينها “بحبك وبغار” و”جن جنوني”، و”لبناني”، و”واني مارق مريت”، و”جن جنوني” التي أشعلت الأجواء.

تفاعل الجمهور مع عاصي الحلاني خلال الحفل تخطى كل التوقعات، وبعد السهرة أعرب “الفارس” عن سعادته بهذه الأمسية المميّزة، فنشر صوراً من السهرة وأرفقها بتعليق جاء فيه: “دائماً من فرحكم باخد القوة حتى استمر كل سنة وانتم بالف خير”.

نفيد بالذكر أن عاصي الحلاني طرح منذ فترة أغنية “رجعتيني لبدايتي” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، وهي من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان حسان عيسى وتوزيع عمر صباغ، أمّا الكليب الخاص بها تم تصويره في منزل عاصي الواقع بمزرعته الخاصة في بلدة الحلانية في البقاع اللبناني ويحمل توقيع المخرج أحمد المنجد.