شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى: غنيت "ودارت الأيام" علشان أغنى فى مصر ومعجبة طلبت إيدى من مراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب عاصي الحلاني،ردا على سؤال أبلة فاهيتا له عن الشيء الذى أعجبه في زوجته، إن الشخص مهما كان جميلا وأخلاقه غير طيبة فلن يستطيع الإنسان العيش فأهم شيء في الإنسان هو عقله وتفكيره معه.

وتابع الحلانى خلال لقائه في برنامجه "اللايف من الدوبلكس "المذاع على قناة on، أن الشيء الذى من الممكن أن يغضب زوجته هو أنه يقوم برفع صوت التلفاز عندما يشاهده، مشيرا إلى أنهما في النهاية كل منهما يذهب الى غرفة وأن اسوء هدية قامت زوجته بتقديمها له كان قميص واسع ذات حجم كبير ولم يعجبه هذا النوع من الاستايل، مضيفا أن زوجته لم تغضب على هدية احضرها لها مؤكدا على أنه يطلق على زوجته أسم "كولا"، وأنها تقوم بالطبخ كباقي النساء ولكن المشكلة أنها تهتم كثيرا بالدايت لهذا لاتجيد الطبخ بشكل احترافي، وأنه لا يقوم بالغناء اثناء الاستحمام .

وواصل الحلانى قائلا إن أغرب موقف حدث له من معجبة حيث كانت تريد أن تتزوجه، وقالت لزوجته أنها ستكون صديقة لها لدرجة أنها قالت لزوجته انها هي التي ستذهب معه إلى الحفلات وتبقى انتى داخل المنزل، مشيرا إلى أن أكثر شيئ كان يغضبة من ابنه هو أنه "زنان".

وتابع الحلاني: حتى يتم السماح له بالغناء في ليالى أضواء المدينة كان لابد أن يقوم بالغناء أمام لجنة بماسبيرو وكانت تلك اللجنة مكونه من محمد سلطان والملحن حلمى بكر وغنى أمامهما أغنية لبنانية للمطرب الراحل وديع الصافى وقام بغناء اغنية "دارت الأيام "لكوكب الشرق أم كلثوم بناءً على طلب اللجنة .

وقام الحلاني بتقديم عدد من الأغاني المتنوعة خلال الحلقة، وقال إن عام 2020 علمته الصبر وافتقاد الحرية وقام الحلانى بغناء كلمات أغنية قدمتها له ابلة فاهيتا على نغمة أغنية "بنت الشلبية".

وقالت له ابلة فاهيتا "مش ناوى تتجوز على مراتك وتجرب الفطير البلدى "، فرد عليها قائلا: "ممكن اجربه من غير ما اتجوز عملتها مرة ومش هتنيها .