شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى: كنت طفل محترما وساذجا وأعشق التمثيل منذ صغرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أكرم حسنى، أثناء استضافته فى برنامج السيرة الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC، عندما كنت طفلا طلبت من أبى أن يحضر لى آلة أكورديون لأتعلم عليها العزف، ولكنى كسرته فأخفيته ولم أخبره بما حدث؛ لأنى أشفقت عليه أن يعرف ذلك بعدما تعب كى يشتريه لى.

وأضاف أكرم حسنى، عندما كنت طفلا كنت بريئا ومحترما، وبراءتى قد تصل لحد السذاجة، فأتذكر عندما كنت طفلا أرسلتنى أمى لشراء بعض الأغراض، وبعد شرائى تبقى معى خمسون قرش فقررت أن أشترى بطيخ كما يفعل أبى، فوجدت بائع يكتب على البطيخ 50 قرشا فطلبت منه واحدة، وعندما وزنها قال لى 4 كيلو فقلت له سأشتريه على أساس أن أى بطيخة سعرها 50 قرشا، واكتشفت فى النهاية بعدما فتحتها وتذوقتها أن سعرها يتخطى المبلغ بكثير فجريت من أمامه، وظل يجرى ورائى لمنزلنا.

وتابع الفنان أكرم حسنى، كنت شخص مسئول من صغرى، فبرج العذراء هو برج مسئول وكثير الاهتمام بالتفاصيل، وأنا دائما أحاول أن أركز على تفاصيل المهمة، وكنت أعشق التمثيل منذ صغرى، فكنت دائما أطلب من أختى أن نمثل سويا مشهد الإعدام، وأقول كلام مؤثر جدا لدرجة أنها تبكى من كلامى.

من ناحية أخرى، يشارك النجم أكرم حسنى فى فيلم "العميل صفر"، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى مع بعض مشاهد الأكشن، حيث يجسد أكرم حسنى بطل الفيلم شخصية عميل، يعمل لمصلحة إحدى المنظمات السرية، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية‪.

فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمهما حملة دعائية للتوعية بتحديد النسل والتى حققت نجاحاً كبيراً‪.

ويعود بذلك المخرج محمد سامى للسينما مجدداً بعد غياب دام لـ 3 سنوات، بفيلم "العميل صفر" بطولة الفنان أكرم حسنى، وذلك بعد غياب منذ أن قدم آخر أفلامه "تصبح على خير"، مع النجم تامر حسنى، وشارك فى بطولته كل من: مى عمر، نور اللبنانية، درة، محمود البزاوى، وخاض من خلاله تجربة التأليف السينمائية.