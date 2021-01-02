شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى: "أخدت لحن من شخص فى أتوبيس وكسر الدنيا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب الشعبى محمود الليثى أن أغنية "أطاوع" كنت أتوقع نجاحها وأن تصل إلى 100 مليون .

وأضاف الليثى خلال لقائه مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أنه يتعاون مع أى إنسان بغض النظر عن وظيفته، قائلا: كنت فى اوتوبيس وخدت لحن من شخص ونجح جدا .

وقال إن بدايته كانت فى وجود عمالقة فى الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة وسعد الصغير وغيرهم ، وكنت عايز يكون ليا لازمة اتعرف بيها ومنها "يا نصيبتى ".

وأضاف الليثى خلال لقائه مع عمرو الليثى ببرنامجه " واحد من الناس "على شاشة الحياة، بحس إن فى عفريت بيلبسنى وأنا باغنى، وبالفعل بدأت فى الغناء بهذه اللازمة ونجحت جدا مع الناس واستمرت معايا .

وأضاف، أنا بدات من تحت الصفر وما حدش ساعدنى فى بداية مشوارى، أما الآن من السهل على المطرب أن يصل، والفضل للسوشيال ميديا والبرامج التليفزيونية، وأن اللى بيصعد بسرعة بيختفى بسرعة .