شكرا لقرائتكم خبر عن عازف الأورج عبد السلام: المزمار حقق 22 مليون مشاهدة ودورت على الليثى 3 سنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عازف الأورج الشهير عبد السلام، إن مزمار عبد السلام حقق 22 مليون مشاهدة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى، ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أن هذه الجملة الموسيقية جاءت بالمصادفة، وكنت قد عملت جملة ونجحت جدا لما قدمتها على الإنترنت، وبالفعل انتشرت جدا والمزمار نجح بشدة .

وعقّب المطرب الشعبى محمود الليثى بأن عازف الأورج عبد السلام موهوب جدا، وأنا قعدت 3 سنين أدور على عبد السلام؛ لأنه كان ناجح جدا وموهوب فى العزف على الأورج.

وتابع عبد السلام، بيقولوا عليا صانع البهجة، وهذا يسعدنى جدا، وأنا بكون سعيد وفرحان وأنا أقوم بالعزف، ويظهر ذلك جدا فى الأغانى.

وقال نجم الغناء الشعبى محمود الليثى، إن بدايته كانت فى وجود عمالقة فى الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة وسعد الصغير وغيرهم، وكنت عايز يكون ليا لازمة اتعرف بيها ومنها "يا نصيبتى".

وأضاف الليثى، بحس إن فية عفريت بيلبسنى وأنا باغنى، وبالفعل بدأت الغناء بهذه اللازمة، ونجحت جدا مع الناس واستمرت معايا.

وتابع الليثى، الأغنية الشعبية بتلاقى فيها قيم بنتمناها وصفات بنحلم بيها، وحكم ونظريات وعبارات فيها معانى، وكمان فيها إفيهات، مشيرا إلى أن الغنوة الشعبية زى ماهى بسيطة وعميقة، وزى ماهى سهلة وجريئة؛ لأنها تلخيص للناس والحياة والإحساس.

وقال المطرب محمود الليثى، إنه لم يقف أحد بجانبه فى بدايته وأغنية سوق البنات كانت وش السعد عليا.

وأضاف الليثى، أنا بدات من تحت الصفر وما حدش ساعدنى فى بداية مشوارى، والبداية كانت مع المنتج المحترم خالد عمر وبدأت طريقى فى الغناء الشعبى، أما الآن من السهل على المطرب أن يصل، والفضل للسوشيال ميديا والبرامج التليفزيونية، وأن اللى بيصعد بسرعة بيختفى بسرعة.