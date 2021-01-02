شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى: "2020 قضيتها كلها فى البيت مع الولاد بشد فى شعرى..وأتمنى كورونا تبعد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة مروة ناجى، إن أم كلثوم تعد مدرسة بالنسبة لها، مشيرة إلى أن كوكب الشرق كان عندها ذكاء وعزيمة أن تصل لما وصلت إليه وتعتبر الهرم الرابع لمصر، وأنها واجهة مشرفة لمصر، ولها قدرات صوتية عظيمة وخامة صوت وحضور.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامى رامى رضوان: "بابا كان مشغل أم كلثوم وأنا صغيرة، كانت بالنسبالى صعبة، وأول مرة غنيت لأم كلثوم في رابعة ابتدائى قصيدة مصر، ودخلت مسابقة وغنيت أغنية "أجل إن ذا يوم لمن يفتدى مصر"، لكن أول مرة غنيت على المسرح غنيت "أغنية "حلم" الناس طلبت الأغنية تتعاد مرة تانية، وكانت الأغنية الوحيدة أغنيها في المسرح وقتها".

وتابعت: "2020 كانت كلها في البيت مع الولاد بشد في شعرى وكورونا وحاجات، وأتمنى كورونا تبعد وكفاية الناس عاوزة تتبسط وتشم نفسها شوية يارب السنة الجديدة تبقى سعيدة على الكل".

وأشعلت الفنانة مروة ناجى، الاستوديو بأغانى "ألف ليلة وليلة وسيرة الحب وغيرها".

وكشفت الفنانة مروة ناجى عن أعمالها المقبلة، قائلة: "المسرح أخد منى كتير وكمان الدراما دول بهدلونى، قررت أنه من أول 2021 هتنزل أغانى بشكل مستمر، فيه أغنية أول أسبوع في يناير، وأغنية فى عيد الحب، والألبوم جاهز"، مضيفة أنها ستمضى اليوم عقد عمل مسرحى لـ"ألمظ وعبده الحامولى".