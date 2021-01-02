أحمد سعد يكشف موعد زواجه: "ميزتها إنها مبتشوفش نفسها قدامى"

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يكشف موعد زواجه: "ميزتها إنها مبتشوفش نفسها قدامى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أحمد سعد عن موعد زواجه، قائلا إنه سيتزوج خلال العام الجارى، مضيفا: "إن شاء الله هتجوز السنة دى، في النصف الأول من السنة".
وعن مواصفات الزوجة الجديدة، قال خلال تصريحات تليفزيونية: "بتشوف نجاحك وأغانيك الحلوة في عينيها، وبتفرح بنجاحك وعايزاك تبقي أحسن، ومش بتشوف نفسها قدامك، هي بس بتشوفك انت".
وأضاف الفنان أحمد سعد: "هىمش هتكون من الوسط الفني، بتشتغل في الفاشون".
وطرح النجم أحمد سعد أحدث أغانيه التى تحمل اسم "رسالة"، وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهى من كلمات آدم، وألحان أيمن هلال، وتوزيع ميدو مزيكا، ووجه من خلال الأغنية رسالة للخداعين والمتلاعبين.
وتقول كلمات الأغنية: رسالة منى ليكو ياللى كنتوا لمة.. رسالة منى ليكو ياللى كنتوا شلة.. رسالة منى ليكو ياللى كنتوا صحبة.. على سكتى أحسن لكم ماتظهروش.. ماتقولوش إن إحنا واحد.. عمرنا مانمشى فى طريق.. إنتوا صفحة طويتها راحت.. ياللى سيبتونى غريق..".
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