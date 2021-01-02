شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لازمة محمود الليثى وسر نجاحها .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نجم الغناء الشعبى محمود الليثى أن بدايته كانت فى وجود عمالقة فى الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة وسعد الصغير وغيرهم ، وكنت عايز يكون ليا لازمة اتعرف بيها ومنها "يا نصيبتى ".

وأضاف الليثى خلال لقاءه مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامجه " واحد من الناس "على شاشة الحياة ، و بحس أن فيه عفريت بيلبسنى وانا باغنى ، وبالفعل بدأت فى الغناء بهذه اللازمة ونجحت جدا مع الناس واستمرت معايا .

وتابع الليثى الأغنية الشعبية بتلاقى فيها قيم بنتمناها وصفات بنحلم بيها وحكم ونظريات وعبارات فيها معانى وكمان فيها إفيهات، مشيرا أن الغنوة الشعبية زى ماهى بسيطة وعميقة ، وزى ماهى سهلة وجريئة لأنها تلخيص للناس والحياة والاحساس .

وقال المطرب محمود الليثى أنه لم يقف أحد بجانبه فى بدايته وأغنية سوق البنات كانت وش السعد عليا .

وأضاف الليثى خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه " واحد من الناس " على شاشة الحياة ، أنا بدات من تحت الصفر وما حدش ساعدنى فى بداية مشوارى، والبداية كانت مع المنتج المحترم خالد عمر وبدأت طريقى فى الغناء الشعبى، اما الان من السهل على المطرب أن يصل، والفضل للسوشيال ميديا والبرامج التليفزيونية، وأن اللى بيصعد بسرعة بيختفى بسرعة .