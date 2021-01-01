شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى: محدش ساعدنى فى بدايتى وأغنية "سوق البنات" وش السعد عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب محمود الليثى إنه لم يقف أحد بجانبه فى بدايته وأغنية سوق البنات كانت وش السعد عليا.

وأضاف الليثى، خلال لقائه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أنا بدأت من تحت الصفر وما حدش ساعدنى فى بداية مشوارى، والبداية كانت مع المنتج المحترم خالد عمر، وبدأت طريقى فى الغناء الشعبى، أما الآن من السهل على المطرب أن يصل، والفضل للسوشيال ميديا والبرامج التليفزيونية، وأن اللى بيصعد بسرعة بيختفى بسرعة.

وتابع الليثى أنه عندما طرح أول ألبوماته عام 2005، كان يوجد عدد من المطربين المتميزين على الساحة، منهم طارق الشيخ وعبد الباسط حمودة، وسعد الصغير كان طالع وقتها بسرعة الصاروخ.

وقال الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة، إن المطرب الشعبى محمود الليثى خريج هندسة قسم رقابة جودة، وأصبح مهندس الأغنية الشعبية.

وأضاف محمود الليثى: كنت شاطر فى الهندسة وكنت متفوق فى التعليم.

وقدم الليثى، خلال الحقلة، عددا من الأغانى مع عازف الأورج محمد عبد السلام، ومن ضمنها أغنية "إذا كان قلبك كبير".

وكان المطربان الشعبيان محمود الليثى وأحمد شيبة قد احتفلا مؤخرا بطرح أغنيتهما الجديدة "حملونى"، التى يشاركهما فى غنائها أيضا المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة ضمن أحداث فيلم "صابر وراضى" للفنان أحمد آدم، بغنائهما لمقطع منها أثناء تواجدهما سويا، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى، وتوزيع باسم منير، ومهندس صوت أحمد جودة.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وبطولة كل من: أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.