شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسي تؤازر عبد المنصف بعد تألقه أمام الاهلي: عاش اوسه متألق كعادتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النجمة لقاء الخميسي بأداء زوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة أمام مواجهة الاهلي، التى أقيمت مساء اليوم الجمعة فى استاد الاهلي بالسلام، وانتهت بالتعادل السلبي، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمى على فيسبوك صورة تجمعها بزوجها معلقة: "عاش اوسه متألق كعادتك".



لقاء الخميسي عبر فيسبوك

من ناحية أخرى، أبدى محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادى دجلة، سعادته البالغة بالتعادل السلبى مع الأهلى فى المباراة التى جمعتهما اليوم بالدوري الممتاز، لافتا إلى أن الفريق عقد العزم على عدم الخسارة اليوم وتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير، وأن هذا لم يتحقق بسهولة، نظرا لمواجهة النادى الاهلي القوى والعنيد .



لقاء الخميسي وعبد المنصف

وقال عبد المنصف، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت بعد المباراة، إنه يبذل قصارى جهده لتحقيق الأفضل مع فريقه، مشيرا إلى أنه يسعى لتحقيق أرقام قياسية، وهو أمر يُحسب للكرة المصرية وليس فقط له، مداعبًا عصام الحضرى: "أسعى لتحطيم أرقام عصام الحضرى بس مش عايزه يزعل منى عشان كل مرة يزعل يجيلى برد أو كورونا أو أى حاجة تعطلنى"، موضحا أن الحضرى حارس كبير، وحقق أرقاما قياسية كبيرة شرفت الكرة المصرية.

وأوقف فريق وادى دجلة انتصارات الأهلى، وتعادل معه سلبيا فى المباراة التى جمعتها مساء اليوم، الجمعة، باستاد الاهلى بالسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز.

فيما قال بيتسو موسيماني، المدير الفنى للاهلى، إن الفريق أهدر العديد من الفرص فى مواجهة وادى دجلة، مضيفا فى مؤتمر صحفى عُقد بعد المباراة أن الاهلي واجه فريقًا يجيد التحضير من خط ‏الدفاع ولا يخاطر، وكان حارس مرماه محمد عبد المنصف هو رجل المباراة، ونجح فى التصدى للعديد من الهجمات ‏والكرات الصعبة.‏