شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى: أنا طورت الأغنية الشعبية وأبويا ضربنى بالشومة فى فرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب محمود الليثى، إن الأغنية الشعبية هى أساس الشعب ومحتاجة صوت حلو، ومن نجومها عدوية ورشدى ومحمد طه، وإن الأغنية الشعبية وصلت للعالمية، وإحنا اتأسسنا على هذا اللون من الغناء.

وأضاف الليثى، خلال حلوله ضيفا على الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على الحياة، أن الأغنية الشعبية فى كل بيت فى مصر، وأنا قمت بتطوير الأغنية الشعبية مع عازف الأورج عبد السلام.





وتابع الليثى: إن أول أجر له كان 80 جنيها أعطيته لأمى، وأخدت علقة جامدة من أبويا وأنا بغنى فى فرح وضربنى بالشومة؛ لأنه كان بيخاف عليا من الأفراح والأهم هو التعليم، ومن المهم إنك تاخد الشهادة وبعد ذلك الغناء والأفراح.

وعقّب عمرو الليثى بأن محمود الليثى بار جدا بأبيه وكل عام فى الحج يكون معاه ويقدم له كل العون.





وكان المطربان الشعبيان محمود الليثى وأحمد شيبة قد احتفلا مؤخرا بطرح أغنيتهما الجديدة "حملونى"، والتى يشاركهما فى غنائها أيضا المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة ضمن أحداث فيلم "صابر وراضى" للفنان أحمد آدم، بغنائهما لمقطع منها أثناء تواجدهما سويا، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى، وتوزيع باسم منير، ومهندس صوت أحمد جودة.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وبطولة كل من: أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.