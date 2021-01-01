شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى: كنت هعتزل التمثيل فى هذا الوقت.. وخالد جلال صاحب الفضل فى عودتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان نضال الشافعى عن الدور الكبير الذى بذله المخرج الكبير خالد جلال فى النهوض بالمسرح، قائلا: "خالد جلال أيقونة فنية استطاع أن ينهض بالمسرح ويقدم أعمال فنية متميزة".

وأشار "الشافعى" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، إلى دور المخرج الكبير خالد جلال ودعمه له في بدايته مسيرته الفنية، قائلا: "في مرة وأنا قاعد مع الاستاذ خالد قولتله أنا خلاص عايز اسافر، إلا أني فوجئت برد فعله ورفضه الشديد لفكرة سفري وقالي: متعملش كده انت هتبقى نجم كبير".

وأشار إلى أن خالد جلال أخبره في هذا اليوم عن مشروعه الجديد وقتها "استديو مسرح الإبداع"، والذي تم تنفيذه بعدها وحقق نجاح كبير، وكان البوابة التي خرجت الكثير من النجوم والفنانين.

وكشف عن أنه بعد تنفيذ مشروع مسرح مركز الإبداع، التحق به وكان من بين دفعته في الدراسة بالمركز الفنان سامح حسين والفنان بيومي فؤاد، لافتا إلى العلاقة الوطيدة التي كانت تجمعه بالفنان بيومي فؤاد خلال دراسته بالمركز.

كما كشف الفنان نضال الشافعي، عن تفاصيل مشاركته في فيلم الجزيرة مع الفنان الراحل محمود ياسين، والفنان احمد السقا، مشيرا إلى أن رغم انه يعلم بصعوبة الدور الذي سيقدمه في الفيلم وهو دور الأخرس إلا أنه وافق فور عرض الدور عليه.

وأشار "الشافعي" إلى انه لإتقان دور الأخرس في الفيلم التحق بمدرسة للصم والبكم، لتعلم لغة الإشارة بتوجيه من المخرج الكبير شريف عرفة، وهو ما تعلم منه انه لا يوجد استسهال في الادوار أو فهلوة في الشغل.

وأعرب "الشافعي" عن سعادته بالعمل مع المخرج الكبير شريف عرفة، معتبرا نفسه محظوظا بالعمل معه، قائلا: "لما اشتغلت مع شريف عرفة حسيت إن ربنا بيطبطب عليا ويراضيني"، موجها رسالة للشباب الراغبين في تحقيق أحلامهم واثبات أنفسهم، بضرورة الاجتهاد والتعب لتحقيق النجاح بدلا من الجلوس وندب الحظ قائلا: " ياريت كل شاب يجتهد ويتعب تيسير الباقي على ربنا لان اختيارات ربنا أفضل لنا".