شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب يتصدر التريند بسبب تألقه فى مسلسل "ضربة معلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مسلسل "ضربة معلم" الذى يخوض بطولته النجم محمد رجب محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعد اشتعال الأحداث، وكان المسلسل قد حقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على فضائية سى بى سى، وتألق بطل العمل النجم محمد رجب فى تجسيد دوره بكل إتقان، وهذا ما يعتاد عليه فى أعماله الفنية، التى تحمل قصة جديدة تقدم لأول مرة، ويحمل المسلسل الطابع الشعبى القريب من الجمهور، لما يتناوله من أمور يعيشها البسطاء فى حياتهم اليومية فى الحارة.

وكانت قد شهدت الحلقة الـ29 من مسلسل "ضربة معلم" التى تم عرضها على قناة cbc، أول أمس الأربعاء، اعتداء "جابر" محمد رجب، على "عمر" أحمد إمام، أمام الملهى الليلى؛ بسبب مضايقته لـ"ليلى" هاجر أحمد ابنة "الحاج شيردى" رياض الخولى الذى يعمل معه جابر.

يصطحب جابر "سلمى" ياسمين البشبيسى إلى المنزل، بعد قلق زوجته "تباهى" رانيا فريد شوقى عليها، لتأخرها خارج المنزل، ويعاتبها على تواجدها فى الملهى اليلى بصحبة يحيى شردى، ويعدها بأنه لن يخبر تباهى بما حدث، بعد ذلك تعتذر سلمى لجابر على طريقة تعاملها معه.

وتعود ليلى إلى المنزل وتشتكى لوالدها شيردى من جابر الذى أرسله وراءها وضرب خطيبها، وتخبر والدها أنها لن تتزوج ولا تريد الألماس الذى أحضره لها، بينما "زينة" أميرة العايدى تحكى لطليقها شيردى عن تصرفات ليلى غير المفهومة، وأنها أصبحت غير طبيعية.





ويمكن لمتابعى قنوات سى بى سى، على التردد الجديد بداية من يناير الجارى من خلال:

التردد: 11758

الاستقطاب: رأسى

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعى: نايل سات.

ويُعرض مسلسل ضربة معلم، على مجموعة قنوات CBC الفضائية، فى المواعيد التالية:

يعرض على قناة سى بى سى الفضائية، 5 أيام فى الأسبوع، بداية من السبت وحتى الأربعاء، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعاد الحلقة فى تمام الساعة 12 منتصف الليل.

ويُعرض المسلسل على قناة cbc دراما، فى الساعة 11 مساءً، وتعاد الحلقة مرتين؛ الأولى فى الخامسة صباحًا، والمرة الثانية فى تمام الساعة 2 ظهرًا من اليوم التالى.

«ضربة معلم»، بطولة كل من: محمد رجب ومى سليم ومحمد نجاتى ورياض الخولى ورانيا فريد شوقى وهاجر أحمد ومحمد عز ومحسن منصور وسلوى عثمان وإنعام سالوسة وياسمين البشبيشى، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إسماعيل فاروق.

تدور أحداث المسلسل حول «جابر» الشاب المصرى الذى يأتى من الطبقة المتوسطة، ويعمل كـ«عتال» فى إحدى الشركات، ثم يعجب صاحب العمل الذى يقوم بدوره الفنان الكبير رياض الخولى، بأخلاق وشهامة البطل، لذا يعتمد عليه فى كثير من الأمور التى تتعلق بعمله، ما يؤدى إلى غضب ابن الفنان رياض، ويبدأ افتعال مشاكل وعقبات أمام البطل، وتتوالى الأحداث.