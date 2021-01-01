شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده مع سلفستر ستالون و إليزابيث تايلور فى صور من الأرشيف.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة الاستعراضية فيفى عبده، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة من أرشيفها مع نجم الأكشن سلفستر ستالون والنجمة العالمية إليزابيث تايلور، مشيرة إلى أنها قابلته خلال تواجدها فى مهرجان كان السينمائى أثناء تناولهما العشاء.

وعلقت النجمة الاستعراضية فيفى عبده، قائلة: "‏صورتى مع النجم العالمى سيلفستر ستالون والنجمة العالمية إليزابيث تايلور فى عشاء فى مهرجان كان".



فيفى عبده

على جانب آخر، كانت الفنانة فيفى عبده قد قالت فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": صحتى تحسنت، ولكن ما زالت فى فترة نقاهة، وأشكر من خلالكم كل جمهورى العظيم اللى كان بيسأل عليا بصفة مستمرة".



فيفى عبدة وسلفستر ستالون

وأكدت فيفى أن محنتها المرضية كشفت مدى محبتها عند الجمهور ومكانتها عند أصدقائها، مضيفة: "اتحسدت المرة دى بجد وما نفعش "خمسة مواه ولا عشرة مواه"، ولكن أنا راضية بابتلاء ربنا، وعايزة أهنئ كل حبايبى بالسنة الجديدة، يعودها عليهم جميعًا بالخير، والسنة الجديدة نخلص من الكورونا وهمها، وفى نهاية تصريحها قالت: انتظرونى فى فيديوهات وقنابل فى الفترة المقبلة.

يشار إلى أن النجمة فيفى عبده قد أثارت الكثير من التساؤلات حول حالتها الصحية، بعد ما أعلنت منذ فترة أنها تتلقى العلاج الفترة الماضية وترقد فى منزلها، وتم نشر فيديو عبر صفحتها الرسمية إنستجرام الساعات الماضية، وهى تتحدث مع جمهورها وتقول الكلمات الذى اعتاد الجمهور عليها، وهى "صباح الفل عليكو يا قشطات يا عسلات من مصر أم الدنيا".