شكرا لقرائتكم خبر عن حجازى متقال: "اتعرض عليا أغنى مهرجانات.. وحاسس أنى مش هلاقى نفسى فيها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب حجازى متقال، إنه حاول الخروج من الألحان التقليدية والجو الصعيدي المتعارف عليه بتقديم أغنية "بنت الناس" بهذا اللون "التكنو"، مشيرا إلى أنه عرض عليه كثيرا غناء المهرجانات ولكنه يشعر بأنه لن يجد نفسه في هذا اللون من الغناء، مؤكدا على أنه يستمع لأغانى المهرجانات ويحبها كثيرا وقام خلال الحلقة بغناء أحد أغانى المهرجانات، مضيفا أنه يحب أن يستمع إلى كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وصباح وفريد الأطرش.

وقام متقال خلال لقائه في برنامج مساء dmcالذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، بغناء عدد من الأغانى بين القديم لكوكب الشرق أم كلثوم وعدد من الأغانى المتنوعة، كذلك قام متقال بشرح عددا من الأمثال العيدية .

وواصل متقال قائلا إن عام 2020 كان عاما صعبا عليه وعلى فرقته، مشيرا إلى أنه شعر بأنه قصر تجاه الفرقة، مشيرا إلى أنه كان يعشق أغنية بعنوان "وفر هواك أحسن ياطبيب" فى صغرة وقام بغنائها خلال الحلقة.