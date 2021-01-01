فيديو.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "يالا بينا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح الفنان المصري محمد رمضان، مساء الجمعة، عبر قناته على موقع "يوتيوب" أحدث كليباته بعنوان "يالا بينا".

وظهر رمضان في الكليب الذي جرى تنفيذه بتقنية الجرافيكس وهو يطير مثل شخصيات أفلام "الأبطال الخارقين" كما ظهر بسيارة تحمل رقم "نمبر 1".



الأغنية من تأليف محمد رمضان، وتوزيع محمد يحيى، وماستر وسام عبدالمنعم.





في سياق اَخر، أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر حفظ التحقيقات مع رمضان والاكتفاء بفترة الإيقاف على خلفية انتشار صور له مع مشاهير إسرائيليين.

ويستعد رمضان لتصوير مشاهده الأولى في مسلسل "موسى" خلال أيام بمدينة الإنتاج الإعلامي.