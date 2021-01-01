شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديوهات جديدة من جنازة المخرج حاتم علي فى دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو جديدة توثق لحظات تشييع جثمان المخرج حاتم علي الذي رحل عن عالمنا إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة في القاهرة.

وشاركت الفنانة السورية كندة علوش مقطع فيديو من جنازة حاتم علي معلقة: "هكذا استقبل أهالي دمشق حبيبهم الراحل حاتم علي بعد عشر سنين من الغياب وداعًا لمن شكل بإبداعه ذاكرتنا وسيبقى خالدًا فيها".

وغردت كندة علوش عبر تويتر قائلة: "وصل حاتم علي إلى دمشق مثواه الأخير.. وداعًا للذى اختزل بموته ألم عشر سنوات من الحرب والمرارة وداعًا للذى استطاع بموته أن يجمع كل أطياف السوريين ويوحد قلوبهم وحزنهم لأول مرة منذ 10 سنين وداعًا لمن شكل بإبداعه ذاكرتنا وسيبقى خالداً فيها.. وداعًا حاتم على".

وظهر فى جنازة حاتم علي النجمان تيم حسن غسان مسعود وعدد كبير من محبى المخرج الراحل حاتم على، وشيع الجثمان من مسجد الحسن في منطقة أبو رمانة في دمشق.

المخرج حاتم علي بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية والشخصيات المعاصرة.

واتجه إلى الإخراج التليفزيوني في منتصف التسعينيات، وقدم عددا كبيرا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة لاحقة قدم عددا كبيرا من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" والذي يُعد نقطة تحول في مسيرته، وكذلك الرباعية الأندلسية، وقد دُبلج مسلسله "صلاح الدين الأيوبي" إلى عدد من اللغات وعُرض في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال وغيرها، وأيضاً "صقر قريش" عام 2002 و"ربيع قرطبة" 2003، و"ملوك الطوائف" عام 2005، و"الملك فاروق" عام 2007 ، و"عمر" عام 2012.



تشييع جثمان حاتم علي



جانب من تشييع جثمان حاتم علي



جانب من جنازة المخرج حاتم علي



جنازة المخرج حاتم علي