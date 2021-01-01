شكرا لقرائتكم خبر عن رامى رضوان يهنئ زوجته دنيا سمير غانم بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الإعلامى رامى رضوان زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". وكتب رامى: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتى بارك الله فيكى دائما يا أم كايلا".

رامى رضوان

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