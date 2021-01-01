شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة سيد زيان: شقيقى تعرض لنزيف فى المخ ويتواجد حاليا فى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت إيمان سيد زيان ابنة الراحل الفنان سيد زيان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن شقيقها تعرض لغيبوبة نتيجة ارتفاع الضغط الذى أدى إلى نزيف في المخ، وتم نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة ويتواجد حاليًا بداخلها، مشيرة إلى أن الضغط كان 270 على 120.

وأضافت أن شقيقها لم يذهب قبل ذلك إلى مستشفيات وتتمنى من الله أن يشفيه.

وكانت قد أعلنت السيدة إيمان سيد زيان عن نقل شقيقها، محمد نجل الفنان الراحل سيد زيان للعناية المركزة بإحدى المسشتفيات الكبرى بالقاهرة.





ونشرت «إيمان» صورة لشقيقها وعلقت عليها قائلة:«أسألكم الدعاء الكثير لأخى الوحيد محمد سيد زيان في الرعاية المركزة في غيبوبة، الله يشفيه ويعافيه بقدرته وعظمته ويفوق بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يارب يارب يارب انت الشافي المعافي أتوسل إليك يارب يفوق بمعجزة من عندك يارب يا سميع يا مجيب يا مالك الملك يَاذَا الجلال والإكرام يا الله».