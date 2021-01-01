شكرا لقرائتكم خبر عن ربنا يقرب البعيد.. عمرو دياب ودينا الشربيني يحتفلان برأس السنة فى دبي.. صدفة أم اتفاق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الفنان عمرو دياب والنجمة دينا الشربيني العام الميلادي الجديد 2021 بتواجدهما في دبي، وسط تكنهات وتوقعات من جمهورهما بأن احتفال النجمين في الإمارات العربية المتحدة لم يكن مجرد صدفة، حيث تمنى لهما الجمهور حظًا سعيدًا وعودة علاقتهما مجددًا في العام الجديد.



عمرو دياب مع راغب علامة في دبي

وأثارت صورتان مختلفتان إحداهما للهضبة عمرو دياب وأخرى للفنانة دينا الشربيني خلال احتفالهما في دبي، تكهنات الجمهور بقرب عودة دينا الشربيني للنجم عمرو دياب، ففي الصورة الأولى ظهر الهضبة مع النجم راغب علامة في الإمارات العربية المتحدة، أما الصورة الثانية ظهرت فيها النجمة دينا الشربيني بصحبة الفنانة سلمى أبو ضيف في دبي أيضا، ما دفع الجمهور إلى التساؤل حول ما إذا كان هناك اتفاق بين عمرو دياب ودينا الشربيني للقاء بعضهما البعض في دبي أم مجرد صدفة.



دينا الشربيني في دبي بصحبة سلمى أبو ضيف

وتوقع الجمهور أن هناك بودار صلح بين النجمين عمرو دياب ودينا الشربيني خاصة أنهما يحتفلان برأس السنة الميلادية والعام الجديد في دبي، متمنين لهما أن يكون 2021 عام لم الشمل والجمع بينهما مرة أخرى.



تغريدة على تويتر تتوقع عودة عمرو دياب لدينا الشربيني



تكهنات بالصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني

وفي وقت سابق، حرص النجم عمرو دياب، على تهنئة جمهوره بالعام الجديد 2021، متمنيا الحظ السعيد للجميع، وذلك خلال تواجده في مدينة دبى، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على تويتر :"عام جديد سعيد من مكان خاص جدًا " دبي" ، وداعًا لعام 2020 وحظًا سعيدًا للجميع في 2021".