شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يرد على راغب علامة بعد فيديو "يا أنا يا لاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صداقة كبيرة تجمع النجم عمرو دياب بالنجم اللبناني راغب علامة على مدى سنوات، حيث أظهر "فيديو" لقاءهما في مدينة دبى خلال رأس السنة انعكست لجمهورها روح المحبة والمودة بين النجمين.

وظهر النجم راغب علامة، من خلال الفيديو، حيث هنأ الهضبة بألبومه الحديد "يا أنا يا لاء"، قائلاً: "أنا قابلت عمرو دياب وقولت لعمرو لأنا يا لاء"، ورد النجم عمرو دياب عبر حسابه قائلاُ: "يا أنت يا لأ يا راغب مبسوط أني شوفتك يا حبيبي وسنة سعيدة عليك وعلينا جميعًا".



عمرو دياب وراغب علامة

وتأتى ذلك الفيديو فى ظل الحالة الكبيرة من النجاح المعتاد الذى يحققه الهضبة عمرو دياب كلما طرح ألبوماته الغنائية، حيث تحقق أغانى الألبوم الجديد "يا أنا يا لاء" تفاعلاً ونجاحا كبيرا.

كما ظهر الهضبة بصحبة مجموعة من أصدقائه منهم عمرو منسى، المستشار التنفيذى لمهرجان الجونة، والذى نشر الصورة من خلال خاصية الاستورى الخاصة به عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام.

يشار إلى أن عمرو دياب طرح أغنيته الجديدة "شكرا" لتكون عاشر أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.