"2500 جنيه وحذف مشهد".. محمد سامي يكشف عن قائمة الغرامات التي يوقعها على الفنانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
كشف المخرج محمد سامي، عن قائمة الغرامات التي يوقعها على الفنانين خلال مراحل تصوير أعماله التي يقوم بإخراجها.
ونشر سامي، صورة عبر حسابه على "إنستجرام" يوضح فيها الغرامات، وتتضمن: "تعديل جملة 100 جنيه، تقصير جملة 100 جنيه، كلوز زيادة 250 جنيه، استفسار 25 جنيه، مشهد زيادة 2500 جنيه، تأخير كل 20 دقيقة 100 جنيه، عدم الحفظ 500 جنيه، اللخبطة في الجملة 75 جنيه، أي اتصال بعد مواعيد العمل أو خلال الإجازات غرامة 500 جنيه وحذف مشهد".
وعلّق سامي على الصورة التي نشرها: "آخر ما زهقت كتبت دي، وحطتها ورا الكرسي بتاعي في التصوير".
ويواصل المخرج محمد سامي تصوير مسلسل"نسل الأغراب" الذي تدور أحداثه في أجواء صعيدية، ويجمع النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، أحمد مالك، إدوراد، دياب، سلوى عثمان، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، أحمد فهيم، وأحمد داش وغيرهم.
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