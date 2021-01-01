دبي تجمع عمرو دياب ودينا الشربيني وزينة عاشور في رأس السنة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

احتفل الهضبة عمرو دياب، برأس السنة الجديدة 2021 بإمارة دبي الإماراتية.

ونشر الهضبة مساء أمس الخميس، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، مقطع فيديو من دبي، وجه خلاله التهنئة لجمهوره بمناسبة حلول العام الجديد.

كما شارك الهضبة صورة له مع السوبر ستار راغب علامة، وأعرب عن سعادته بلقائه في دبي.

في الوقت نفسه، شارك أبناء الهضبة "جانا، كنزي، عبدالله"، ووالدتهم السعودية زينة عاشور، عبر حساباتهم على موقع "إنستجرام"، صورا ومقاطع فيديو من احتفالهم برأس السنة الجديدة في دبي.

ومن جانب آخر؛ تردد خلال الساعات الأخيرة، أن زيارة عمرو دياب لدبي هي الأولى له خلال الأعوام الماضية دون أن ترافقه الفنانة دينا الشربيني.

وفاجأت الفنانة سلمى أبوضيف الجميع، بنشرها صورة من دبي خلال احتفالها برأس السنة الجديدة 2021، حيث ظهرت معها دينا الشربيني التي قضت هي الأخرى ليلة رأس العام الجديد في دبي.

وترددت الكثير من الأقاويل خلال الفترة الأخيرة الماضية، حول انتهاء علاقة عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني، بسبب وجود خلافات كبيرة بينهما.

يشار إلى أن عمرو دياب ودينا الشربيني لم يعلنا حتى الآن طبيعة علاقتهما خلال السنوات الأربع الماضية والتي ظهرت للنور في ديسمبر 2016.

وطرح الهضبة عمرو دياب بنهاية 2020، ألبوم "يا أنا يا لأ" الثاني له في العام الماضي، حيث طرح ألبوم "سهران" في الأسواق مطلع مارس الماضي، من إنتاج شركة الهضبة "ناي".