هكذا احتفلت شقيقة محمد رمضان بإلغاء قرار إيقافه عن التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، على الاحتفال بإلغاء قرار إيقافه عن التمثيل.

وكتبت شقيقة رمضان، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "الله أكبر.. والله سنة الخير على الكل إن شاء الله.. بركة دعاء الوالدين وحب الناس ليك.. الحمد لله.. رمضان أحلى مع رمضان".

وأضافت: "ألف مبروك يا حبيبي.. ودايما منصور أنت وكل مجتهد".

وأصدرت المهن التمثيلية، قرارًا بحفظ التحقيقات مع الفنان محمد رمضان والاكتفاء بفترة الإيقاف.

كما قرر مجلس نقابة الصحفيين، إلغاء قراره السابق بمقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته بسبب لقائه بشخصيات تنتمي إلى الدولة العبرية.

وأعلنت نقابة الصحفيين أن إلغاء قرارها السابق يأتي بعد صدور قرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية، صاحبة الاختصاص والولاية الدستورية والقانونية في الحكم على الواقعة ومساءلة أعضائها، بحفظ التحقيق مع الفنان المتهم بالتطبيع والاكتفاء بفترة الإيقاف.