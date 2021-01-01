"zahrata talout" زهرة الثالوث الحلقة 54 مترجمة كاملة على قناة ايه تي في التركية شاشة كاملة وجودة عالية

تدور احداث مسلسل زهرة الثالوث الحلقة 54 الرابعة والخمسين مترجم حول قصة الشاب ميران أصلان باي الذي يولد يتيماً حيث ربته جدته عزيزة والتي بدورها غرست فيه الانتقام لوالديه اللذان قتلا على يد هزار شاد أوغلو كما تزعم جدته عزيزة. وظل ميران على هذا الحال إلى أن أتى الوقت للانتقام من عائلة شاد أوغلو. حيث تزوج ريان شاد أوغلو بعد أن دخلت قلبه بعض الشيء

ولكن جدته ذكرته بانتقامه فتركها في اليوم التالي لداعي الانتقام فلم يطاوعه قلبه بفعل ذلك فعاد إليها ومن هنا تبدأ قصة الحب الغريبة بين المطرقة والسندان ،أولئك الذين يعتقدون أن القصة تنتهي هنا لا يدرون بأن الحب كبذرة في تربة الانتقام، وشاهد مسلسل زهرة الثالوث الحلقة 54 الرابعة والخمسين مترجم للعربية جودة HD على موقع قصة عشق.

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