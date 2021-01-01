تيم الحسن وباسم ياخور أبرز الحضور في جنازة المخرج حاتم علي (صور)

حرص عدد كبير من نجوم سوريا على حضور جنازة المخرج الكبير حاتم علي والتي شيعت ظهر اليوم بسوريا، حيث شهدت جنازته زحاما وتواجدا كبيرا لجمهور الراحل.

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وكان من ضمن الحضور الفنان تيم

حسن الذي شارك في حمل نعش الراحل، والفنان باسم ياخور، والذي نشر فيديو له وهو يسير في الجنازة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وكتب مودعا الراحل: "في حضرة الغياب الموجع لا يبقى لدينا سوى الحنين والكثير من الذكريات. أمشي اليوم في وداعك قلبي يعتصر ألما. روح المبدع لا تغيب حتى لو رحل الجسد. وداعاً حاتم علي".

https://www.instagram.com/p/CJgRrOchaVv/?igshid=1cb9k42cgskvw

ورحل المخرج حاتم علي عن عالمنا الثلاثاء الماضي ، والموافق 29 ديسمبر، إثر أزمة قلبية في غرفته بأحد فنادق القاهرة.