رابح صقر يحصد 16 مليون مشاهدة بأحدث أغنياته (أخباره إيه) باللهجة المصري

طرح الفنان رابح صقر مع بداية العام الجديد، أحدث ألبوماته الغنائية، والذي يحمل اسم "مرحبا"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

ويضم الألبوم أغنيات مميزة، ويتعاون رابح صقر من خلال الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين المميزين في مجال الغناء والطرب على مستوى الوطن العربي.

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ويضم ألبوم "مرحبا" 24 أغنية، من بينهم مفاجأة لجمهوره، وهي أنه قرر الغناء

للمرة الأولى باللهجة المصرية، من خلال أغنيتين من حيث الكلمات والألحان والتوزيع، إهداء منه للشعب المصري، عرفانا منه بما قدمته مصر له طيلة مشواره الفني، والأغنيتان هما:.

أغنية "دُغرى" من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع الموسيقي مدحت خميس.

وأغنية "أخباره إيه"، التي قدمها رابح بالمصري، من ألحان رامي جمال، وكتب كلماتها عمرو المصري، والتوزيع الموسيقي

لمدحت خميس،"أخباره ايه هو عايش بعدي عادي ولا بيموت من بعادي ولا يومه زيي فاضي نفسي اطمن عليه أخباره ايه وصلولوا ياريت سلامي كل حرف من كلامي محنا متفارقين اسامي بس روحي حاسه بيه".

وحصدت الأغنية أكثر من 16 مليون مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر "يوتيوب"، وهي أولى أغنيات رابح باللهجة المصرية.

وأغنية "مرحبا" الرئيسة، التي تحمل اسم الألبوم، من كلمات الشاعر واحد، وألحان سهم، وتوزيع مدحت خميس، كما يتعاون رابح مع المستشار تركي آل الشيخ في 5 أغنيات.