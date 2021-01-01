نادر الأتات يُشعل أجواء حفل استقبال العام الجديد.. “لبنان الفرح والأمل والحياة”

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متابعة بتجــــــــرد: إستقبل النجم اللبناني نادر الأتات العام الجديد 2021 في حفل غنائي ضخم أحياه بفندق الحبتور في العاصمة اللبنانية بيروت من تنظيم متعهد الحفلات علي الأتات.
قدّم نادر الأتات خلال الحفل الذي حضره جمهور من مختلف الجنسيات العربية، باقة من أجمل أغنايته ومنها “قلبي عاليمين”، وبترقص عيوني”، و”ونطرتك”، و”نادر”، و”يا تارك” بالإضافة إلى أغنيته الجديدة “من يومتا” التي طرحها مؤخرًا، وكان لافتًا أن الحضور حفظ كلماتها، فردّدها معه الساهرون وسط أجواء أكثر من رائعة.
ونشر نادر الأتات عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، صورًا من الحفل وشدّد في تعليقه عليها على تمسّكه بإرادة الحياة فكتب: “لبنان الفرح والأمل والحياة.. كل سنة وانتو بخير”.
نفيد بالذكر أن نادر الأتات طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة “من يومتا” من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع عمر صبّاغ، وتتصدّر الأغنية منذ إصدارها قائمة الأغاني الأكثر رواجًا عبر موقع “يوتيوب”.
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