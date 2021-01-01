نانسي عجرم تنثر الأمل والفرح في حفل استنثائي ليلة رأس السنة

متابعة بتجـــــــــرد: بعد سنة حافلة بالنجاحات الإستثنائية التي حققتها النجمة اللبنانية نانسي عجرم، وتغلبت من خلالها على كل الظروف الصعبة التي عاشها العالم، أطلّت نانسي على محبّيها في مصر والوطن العربي في سهرة غنائية بدون حضور جماهيري تم بثها على الهواء مباشرة على قناتي “الحياة” و”ON TV”.

وافتتحت نانسي عجرم الحفلة بأغنية “ظبطت وخططت”، ثم قدّمت باقة من أجمل أغنياتها ومن بينها “آه ونص”، “بدنا نولع الجو”، “حاسة بيك”، “عم بتعلق فيك”، “مين ده اللي نسيك”، “أخاصمك آه”، و”قلبي يا قلبي”، وسط تفاعل غير اعتيادي من المشاهدين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتلقت نانسي عجرم طيلة الساعات الماضية آلاف التغريدات والرسائل الإلكترونية التي أعرب من خلالها الجمهور عن إعجابهم بأدائها في الحفل وحضورها الذي يتّسم دائمًا بالرقي والأناقة.

وكان قد سبق الحفل حوار قصير مع نانسي بثّته قناتي “الحياة” و”ON TV”، تحدّثت خلاله محبوبة الجماهير عن العام 2020 والظروف الصعبة التي عاشها العالم مع انتشار فيروس كورونا. كما تمنت نانسي أن تكون سنة 2021 جديدة ومختلفة من كل النواحي، وأن تحمل معها الإيجابيات إلى الناس، فيعم السلام والفرح كل العالم.

نفيد بالذكر أنه سبق أن قدّمت نانسي عجرم حفلين افتراضيين في سنة 2020 واستطاعت أن تغرد من خلالهما خارج السرب في فضاء النجومية، وأن تقدّم أفكارًا ناجحة وجديدة ومبتكرة تُسجل لها، فخطواتها مؤخرًا ثابتة وناجحة ومدروسة جدًا، فحصدت الأرقام والأصداء الإيجابيّة بالاضافة الى تصدرها الترند عند كل إطلالة.