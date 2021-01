خبر سيئ عن الجزء الرابع من سلسلة "كيف تدرب تنينك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يأمل محبو سلسلة الأنيميشن How to Train Your Dragon (كيف تدرب تنينك) في طرح جزء رابع للسلسة قريبًا.

ونفى موقع "HITC" الأمريكي احتمالية تنفيذ جزء جديد للسلسلة، رغم الشائعات التي ترددت سابقًا.

وصدر أول أجزاء السلسلة عام 2010، ثم صدر الجزء الثاني عام 2014، وأخيرًا الجزء الثالث والأخير عام 2019.





وأكد مخرج السلسلة دين ديبوليس أن احتمالية تنفيذ أفلام مقتبسة عن سلسلة كيف تدرب تنينك قائمة، ولكن طرح جزء رابع أمرًا بعيد المنال.

وقال: "لقد تحدثت مع صناع السلسلة عن طرح جزء رابع، لكن الجميع يتفق أننا قدمنا كل ما بوسعنا وآن أوان التفكير في المستقبل والمضي قدمًا".

وتدور سلسلة كيف تدرب تنينك حول صبي يصادق تنينًا، وسويًا يغيرا فكرة القبيلة حول التنانين ويتحول أعداء الأمس إلى أصدقاء اليوم.