شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إيرادات فيلم توم هانكس News of the World إلى 3 ملايين و200 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت إيرادات فيلم توم هانكس News of the World، في شباك التذاكر حول العالم وصلت إلى 3 ملايين و200 ألف دولار أمريكى، وهو الفيلم الذي أثيرت بسببه العديد من التساؤلات مؤخرا حول احتفاظ الأفلام الكبيرة بمواعيد إصدارها السينمائي في فترة العطلات في ظل استمرار كورونا، لذلك حاولت Universal’s إيجاد حل بديل لعرض فيلم News of the World بشكل آمن، لذلك تم عقد صفقة مع شبكة Netflix لعرض الفيلم عليها، بالإضافة إلى العرض السينمائي، حيث عرض في 25 ديسمبر الماضي.

الفيلم بطولة النجم العالمى توم هانكس وتدور أحداثه حول أحد سكان تكساس والذى يعيش على مهنة السفر عبر الغرب لنقل أخبار العالم إلى سكان المدينة المحليين، وتبدأ حياته فى التغيير تدريجيًا حينما يوافق على المساعدة فى إنقاذ فتاة صغيرة تم اختطافها.

ويعتبر طرح فيلم News of the World فى ديسمبر ، مجازفة من الشركة المنتجة حيث تم تأجيل طرح عدد من الأفلام التي كان مقرر طرحها الفترة المقبلة بسبب تخبط سوق السينما مع استمرار جائحة كورونا.