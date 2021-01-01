شكرا لقرائتكم خبر عن هتغلط هتدفع فلوس.. المخرج محمد سامى يعلن قائمة جزاءات الأخطاء خلال التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المخرج والمؤلف محمد سامى، عبر حسابه بموقع إنستجرام، بصورة لقائمة جزاءات حول تعديل الجمل والمشاهد الزائدة والأخطاء، وعلق قائلاً: "آخر ما زهقت كتبت دي وحطتها ورا الكرسي بتاعي في التصوير".



المخرج محمد سامى عبر انستجرام

وشملت قائمة الأسعار تعديل وتقصير الجمل والاستفسارات والتأخير وعدم الحفظ والاتصالات في غير مواعيد العمل ويوم الأجازة، كما دون أمام كل خطأ عقوبة مالية.



قائمة الجزاءات

وكان رد المخرج محمد سامي، على الجدل المثار حول مسلسل "لؤلؤ" وعلاقته بالسيرة الفنية للنجمة شيرين عبد الوهاب، قائلا :"مش هرد علي الكلام ده لأن في ناس بتحب دائما تتكلم وخلاص .. مسلسل محدش من اللي كاتبينه قال انه متاخد عن قصة مين .. كان حد اتفرج علي المسلسل عشان يحكم كدة ولا قرا نص المسلسل كل دي تكهنات وأفكار انا مش شايف انها صحيحة أو مظبوطة".

يشار أن مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.