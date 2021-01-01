شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب وهيفاء تهنئان الجمهور بالعام الجديد 2021: يارب تتحققوا أمانيكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها ومتابعيها بالعام الميلادي الجديد 2021، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على تويتر: "كل سنة وأنتوا طيبين ومع بعض ويا رب تتحقق كل حاجة تحلموا بيها السنة دي.. وحشتوني".



شيرين عبر تويتر

كما وجهت النجمة هيفاء وهبي رسالة إلى جمهورها قائلة: "بتمنى السنة الجديدة 2021 تجبلنا الأمل والأمان والصحة والبحبوحة.. يا رب تتحقق أمانيكم وكل سنة وأنتو بخير".



هيفاء عبر تويتر

في سياق متصل، هنأ عدد من نجوم الفن، من بينهم وفاء عامر وأحمد مكي وهنا الزاهد، جمهورهم بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد 2021، متمنين أن تكون السنة الجديدة سعيدة على الجميع.

وشاركت النجمة وفاء عامر صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام معلقة: "نهاية عام وبداية آخر.. ربنا اجعل العام الجديد سعيد بلا أوجاع وبلا أمراض وبلا أحزان.. يا رب".

من جانبه، شارك الفنان أحمد مكي جمهوره مقطع فيديو من أحد مشاهده بشخصية "حزلقوم" في مسلسله الكوميدي "الكبير أوي" مهنئا جمهوره: "كل سنة وأنتم طيبين.. إن شاء الله سنة سعيدة.. هاا؟ سعيدة".

فيما هنأت الفنانة هنا الزاهد جمهورها عبر إنستجرام قائلة: "إنها المرة الأولى التي أكتب فيها منشورا طويلا.. كان عام 2020 عامًا رائعًا بالنسبة لي وفي نفس الوقت كان صعبًا بعض الشيء علينا جميعًا. لكنني دائمًا ممتنة مهما حدث".

وأضافت: "بالنسبة لمسيرتي المهنية اتخذت خطوات كبيرة نحو أحلامي.. وأعتقد دائمًا أن العمل الجاد يؤتي ثماره دائمًا.. الكثير من الأيام المتعبة بلا نوم ولكن في الواقع كنت أستمتع بكل مشهد على حدة"، مشيرة إلى أن العام 2020 جعلها تدرك أهمية الأسرة معربة عن شكرها الشديد لجميع أفراد عائلتها.

وتابعت: "دعونا نتخذ قرار العام الجديد بأن نساعد زملائنا من البشر خاصة المحتاجين حتى لو لم نعرفهم شخصيًا. لذا تعالوا ننشر بعض اللطف والبهجة.. سنة جديدة سعيدة للجميع"