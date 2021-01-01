شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يرد بطريقة ساخرة على متابع حلم بتناوله فسيخ ورنجة فى منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة ساخرة، رد النجم أحمد حلمى، عبر حسابه بموقع تويتر، على أحد متابعيه حلم أنه زاره بمنزله تناول معهم رنجة وفسيخ، قائلاً :" ومنضفتلكوش البيت بالمره؟ أكيد نمت بعد الرنجه".

وكتب أحد المتابعين للنجم أحمد حلمى قائلاً:" أنا حلمت با أحمد حلمى ف بيتنا وقاعد فى الصاله وبعدها قام ياكل ملوحة ورنجة معانا وكان مبسوط".



أحمد حلمى تويتر

وشارك النجم أحمد حلمى متابعيه وجمهوره على موقع التواصل الاجتماعى، انستجرام، بصورة جديدة مع والدته، وكتب، " كل سنة وأنتى طيبة يا أمي، لو كان بإيدي أرجع الزمن تاني كنت رجعته علشان أستمتع بتربيتك ليا من أول وجديد"

يشار إلى أن حلمى ودع عام 2020 برفقة النجمة ياسمين عبد العزيز و زوجته منى زكى بطريقتهم الخاصة من خلال نزهة فى البحر كشفت عنها النجمة ياسمين عبد العزيز من خلال خاصية الاستورى في حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث شاركت متابعيها بفيديو على متن قارب أثناء تواجد الثلاثى معاً يتضمن لقطات هزار بينهم.