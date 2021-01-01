دينا الشربينى تحتفل بالعام الميلادى الجديد بصحبة سلمى أبو ضيف فى دبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة دينا الشربيني بالعام الميلادي الجديد بصحبة الممثلة سلمى أبو ضيف خلال تواجدهما في دبي، حيث شاركت سلمى أبو ضيف جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام بصورة تجمعها مع دينا الشربيني في رأس السنة بالإمارات.



دينا الشربيني في صورة من دبي

سلمى ابو ضيف مع دينا الشربيني في رأس السنة بالإمارات

وتشارك الفنانة دينا الشربيني في مسلسل "قصر النيل" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، والمسلسل يشارك كوكبة من نجوم الفن من بينهم أحمد خالد صالح ومريم الخشت وريهام عبد الغفور وأحمد حاتم وإنجي المقدم.



دينا الشربيني بصحبة سلمى ابو ضيف

ويشار إلى أن دينا الشربينى قدمت آخر أعمالها "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.

كما شاركت دينا الشربيني في فيلم "ثانية واحدة"، والفيلم من تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد و إنتاج محمد السبكى ، ويشاركها في البطولة مصطفى خاطر ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوى، وتدور أحداثه في إطار رومانسى كوميدى عن تعرف شاب على فتاة و يتسبب لها في الكثير من المشاكل ثم يتعرض لحادث يقلب حياته رأسا على عقب.