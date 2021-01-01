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شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد .. 2021 عام البطولات للنجمة الشابة والان مع تفاصيل الخبر
يحمل عام 2021 للنجمة هنا الزاهد الكثير من الإنجازات والنجاحات، ويبدو أنه سيكون عامًا فارقًا في مسيرتها الفنية وسيكون تأكيدًا على موهبتها ومكانتها التي تستحقها، خاصة أنها على موعد مع عملين ينتظرهما الجمهور بشكل كبير وتقوم فيهما بالبطولة، حيث تعاقدت الفنانة هنا الزاهد بشكل رسمي على المشاركة فى بطولة مسلسل "النمر" بطولة النجم محمد إمام، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، من تأليف محمد صلاح العزب ، وإخراج شيرين عادل.
هنا الزاهد
وتقدم هنا البطولة النسائية للمرة الأولى أمام محمد إمام في الدراما التليفزيونية، حيث رشحت المخرجة شيرين عادل، هنا الزاهد نظرًا لتماشى الشخصية عليها في أحداث المسلسل.
هنا الزاهد وأحمد فهمي
والأمر لم يقف عند هذا الحد فقط وإنما تلعب أيضًا دور البطولة في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، والذي يعتمد على 9 حكايات منفصلة متصلة كل حكاية من 5 حلقات، وتعتمد كل حكاية على مشاركة بطل مختلف ومجموعة مختلفة من الفنانين مع وجود هنا الزاهد فى كل الحكايات، حيث تظهر فى حكاية بشخصية مختلفة وكشف البوستر الدعائى للعمل عن شكل الشخصيات التى تقدمها هنا.
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