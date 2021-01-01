شكرا لقرائتكم خبر عن ألين أورلفيان قطة فيلم "أسد واربع قطط" تعود إلى مصر لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت المطربة ألين أورلفيان استعادة نشاطها الفني بعد فترة اختفاء نتيجة سفر إلى كندا وقالت قطة الفور كاتس إنها ستعود لمصر وسبب الزيارة ترشيحها لفيلم ومسلسل ستكشف عن تفاصيلهما فور التوقيع الرسمي وأنها قررت العودة من خلال مصرلأنها هوليود العرب ولأنها تحب مصر وشعبها وفنانيها وتتمنى أن تكون انطلاقتها من مصر.

ألين أورلفيان هي عارضة أزياء ومغنية، وممثلة لبنانية عرفها الجمهور المصري والعربي في فرقة فور كاتس منذ 2005 ، كما قدمت فيلم مصري "أسد وأربع قطط " مع باقي عضوات فرقة فور كاتس عام 2007 وكان بطولة النجم هاني رمزي ، كما شاركت في مسلسل "الدنيا هيك " الذي عرض في شهر رمضان 2010.



الين اورلفيان

عملت كعارضة ازياء مع الغناء والتمثيل