حجب جائزة الدعاية المسرحية من المهرجان القومي لضعف المشاركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حجبت إدارة المهرجان القومي للمسرح، في دورته الـ13 برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، جائزة الدعاية وتصميم الأفيشات للعروض المسرحية، وذلك لضعف المشاركة وعدم اكتمال التقديم لنيلها.

جائزة أفضل دعاية مسرحية هي جائزة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه مع درع وشهادة تقدير، وتصل قيمة الجوائز المالية بالدورة الثالثة عشر مجمعة حوالي (350) جنيه مصري، وتمنح الجوائز في كل عناصر العمل المسرحي بالإضافة لجائزتين في النقد وهي كالآتي:

- جائزة أفضل عرض مسرحي (مركز أول)، وهي جائزة عينية عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير.

- جائزة أفضل عرض مسرحي (مركز ثان)، وهي جائزة عينية عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير.

- جائزة أفضل مؤلف مسرحي، وهي جائزة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه مع درع المهرجان وشهادة تقدير.

- جائزة أفضل مؤلف صاعد، وهي جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.

- جائزة أفضل إخراج مسرحي، وهي جائزة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.

- جائزة أفضل مخرج صاعد، وهي جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.

- جائزة أفضل (دور أول) رجال، وهي جائزة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.

- جائزة أفضل (دور ثان) رجال، وهي جائزة مالية قدرها عشرون ألف جنيه مع درع المهرجان وشهادة تقدير.

- جائزة أفضل ممثل صاعد، وهي جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.

- جائزة أفضل (دور أول) نساء، وهي جائزة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.

- جائزة أفضل (دور ثان) نساء، وهي جائزة مالية قدرها عشرون ألف جنيه مع درع المهرجان وشهادة تقدير.

- جائزة أفضل ممثلة صاعدة، وهي جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.

- جائزة أفضل تصميم ديكور، وهي جائزة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.

- جائزة أفضل تصميم أزياء، وهي جائزة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.

- جائزة أفضل تصميم إضاءة، وهي جائزة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.

- جائزة أفضل موسيقى مسرحية، وهي جائزة مالية قدرها عشرون ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.

- جائزة أفضل تصميم استعراضات، وهي جائزة مالية قدرها عشرون ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.

- جائزة أفضل دراماتورج، وهي جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.

- جائزة الاشعار وقيمتها 10 آلاف جنيها مع الدرع وشهادة التقدير.

وللجنة التحكيم الحق في أن تمنح جوائز خاصة لبعض الاجتهادات المميزة والتي لم تحصل على جوائز، بما لا يزيد عن ثلاثة جوائز يتم منحها شهادات تقدير خاصة.

أما جوائز المقال النقدي والبحث النظري، تنقسم إلى: جائزة المقال النقدي التطبيقي على العروض المسرحية وقيمتها 5 آلاف جنيها، وجائزة البحث النقدي وقيمتها 10 آلاف جنيها مع الدرع وشهادة التقدير.