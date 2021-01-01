نجل سيد زيان يدخل في غيبوبة ونقله للعناية المركزة.. وشقيقته: "يا رب يفوق بمعجزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

كشفت إيمان سيد زيان، نجلة الفنان الكبير الراحل، مساء اليوم الجمعة، عن تعرض شقيقها الوحيد محمد سيد زيان، لأزمة صحية ودخوله العناية المركزة.

وكتبت ابنة الفنان الراحل سيد زيان، عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "أسألكم الدعاء الكثير لأخي الوحيد محمد سيد زيان، هو في الرعاية المركزة في غيبوبة، الله يشفيه ويعافيه بقدرته وعظمته ويفوق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

وأضافت: "يا رب يا رب يا رب أنت الشافي المعافي، أتوسل إليك يا رب يفوق بمعجزة من عندك يا رب يا سميع يا مجيب يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله".

سيد زيان ولد في 17 أغسطس 1943، تخرج في مدرسة ميكانيكا صيانة طائرات سلاح الطيران، بدأ العمل في مجال الفن بعد أن تقدم باستقالته من عمله في حقبة الستينيات، وذلك من خلال المسرح الذي تألق فيه، خاصة عندما عمل في مسرح محمد نجم، ومن أشهر مشاركاته المسرحية "سيدتي الجميلة، العسكري الأخضر، واحد لمون والثاني مجنون"، كما قدّم العديد من الأدوار المساعدة في السينما والتليفزيون، ومن أشهر أعماله: "أبناء الصمت، أريد حلا، عفوا أيها القانون، المتسول، ليلة ساخنة، المال والبنون، عمر بن عبدالعزيز، التوأم" وغيرها، ورحل عن عالمنا في 13 أبريل 2016.