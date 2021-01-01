رسالة حماقي لنادر حمدي بعد مشاركته العزف في حفل رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حرص النجم محمد حماقي، على توجيه رسالة شكر للملحن نادر حمدي، الذي شاركه حفله في ليلة رأس السنة بمنطقة الصوت والضوء، من خلال العزف على البيانو.

ونشر حماقي، صورة مع نادر حمدي من الحفل عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "شكرا ندور.. لقد كان من دواعي سروري مشاركة المسرح معك الليلة الماضية وأتطلع إلى المزيد والمزيد من الأغاني معا".

فيما رد نادر حمدي قائلا: "كان من دواعي سروري يا حماقي، لقد كانت ليلة رائعة، لقد استمتعت كثيرا حقا، إلى المزيد والمزيد من الأغاني معا إن شاء الله وأتمنى لك سنة جديدة سعيدة يا صديقي".

قدّم حماقي العديد من أغانيه المميزة مع انطلاق عام 2021 خلال الحفل الذي قدّمه عبر تطبيق "تيك توك"، ومنها: "قدام الناس، ما بلاش، أحلى حاجة فيكي، يا ستار، كان وكان، واحدة واحدة، صور، ومن البداية".