أول تعليق لصلاح عبد الله بعد دفن شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان القدير صلاح عبد الله، على مشاركة جمهوره ومتابعيه أول تعليق له بعد توديع ودفن شقيقه لمثواه الأخير.

وكتب عبدالله، عبر حسابه على تويتر، قائلاً : "‏الحمدلله أنا تمام والحمدلله، إني تماسكت وقدرت أوصَّل أخويا.. وألف حمد وشكر ليك يا رب.. إستجبتَ لدعائي ولبيتَ رجائي.. فاللهم إجعل معاناته في آخر عشر سنين من حياته في ميزان حسناته وأرزقه جنتك برحمتك يا غفار يا كريم يا رحمن يا رحيم.. وشكراً لحبكم ودعائكم لأخي سمير عبدالله".

وشيع الفنان صلاح عبد الله، جثمان شقيقه، عصر الخميس، من منزل شقيقه في منطقة بولاق، ليتم دفنه بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

وكان الفنان صلاح عبد الله، قد أعلن أمس الخميس، عن وفاة شقيقه، عبر حسابه على تويتر، وعلق : " الحمدلله.. شقيقي الأصغر في رعاية الله.. إرتحت يا سمير، والله إرتحت يابني.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأخي الطيب ‎ سمير عبدالله".